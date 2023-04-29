Формула-1, Гран-при Азербайджана: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:25
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Сегодня, 29 апреля, на временной уличной трассе в Баку состоится спринтерская гонка четвёртого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Начало спринтерской гонки Формулы-1 запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Азербайджана — 2023. Онлайн-трансляция спринта
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