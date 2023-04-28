«Макларен» представил список масштабных изменений болида

«Макларен» раскрыл масштаб изменений днища и крыльев, которые будут внесены на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в качестве первого этапа модернизации болидов.

По словам команды, новая геометрия днища значительно изменила распределение моментов всасывания потоков воздуха, а также прочность и расположение конструкции пола, что привело к общему увеличению нагрузки.

Также «Макларен» представил новое заднее антикрыло с меньшим сопротивлением, с разгруженной основной плоскостью и закрылками, а также опциями для дальнейшей регулировки.

«То, что мы имеем сейчас, это то, с чем мы должны были начать сезон. Многие другие команды тоже обновились, поэтому наша задача — постараться привнести немного больше и попытаться догнать соперников.

Я думаю, то, что мы имеем в этот уикенд, — это как раз тот базовый уровень, с которым мы должны были начать год. Нужно понять, что то, что мы имеем сейчас, — это лучшая основа и даёт больше возможностей для улучшений. Это определённо заставит нас сделать небольшой шаг вперёд», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.