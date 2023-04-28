«Макларен» представил список масштабных изменений болида

«Макларен» раскрыл масштаб изменений днища и крыльев, которые будут внесены на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в качестве первого этапа модернизации болидов.
По словам команды, новая геометрия днища значительно изменила распределение моментов всасывания потоков воздуха, а также прочность и расположение конструкции пола, что привело к общему увеличению нагрузки.
Также «Макларен» представил новое заднее антикрыло с меньшим сопротивлением, с разгруженной основной плоскостью и закрылками, а также опциями для дальнейшей регулировки.
«То, что мы имеем сейчас, это то, с чем мы должны были начать сезон. Многие другие команды тоже обновились, поэтому наша задача — постараться привнести немного больше и попытаться догнать соперников.
Я думаю, то, что мы имеем в этот уикенд, — это как раз тот базовый уровень, с которым мы должны были начать год. Нужно понять, что то, что мы имеем сейчас, — это лучшая основа и даёт больше возможностей для улучшений. Это определённо заставит нас сделать небольшой шаг вперёд», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.
- 28 апреля 2023
-
14:40
-
14:21
-
14:04
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:34
-
12:54
-
12:28
-
11:54
-
11:28
-
10:47
-
09:39
-
09:00
-
00:50
- 27 апреля 2023
-
23:35
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
22:22
-
21:17
-
21:14
-
20:30
-
19:56
-
19:49
-
19:06
-
18:15
-
18:00
-
17:37
-
17:15
-
16:57
-
16:27
-
16:16
-
16:00
-
15:30