У обоих гонщиков «Астон Мартин» в квалификации возникли проблемы с DRS

Оба пилота команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл столкнулись с перебоями в работе системы DRS в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Из-за проблем с DRS Алонсо и Стролл показали в квалификации шестой и девятый результаты.

«И Фернандо, и Лэнс хорошо справились в непростых сегодняшних обстоятельствах. Единственная свободная практика прошла чётко, но во время квалификации у нас возникла проблема с DRS на обеих машинах, из-за чего система работала периодически. Пусть даже это стоило нам скорости, но мы довольно уверенно пробились в третий сегмент, а команда и пилоты проделали хорошую работу, справляясь с напряжённой сессией, где были жёлтые и красные флаги.

У нас был потенциал, чтобы оказаться немного выше на стартовой решётке, но я думаю, что мы в хорошем положении, чтобы побороться в воскресенье за очки — на трассе, где обгоны вполне возможны», — ответил глава команды Майк Крак.