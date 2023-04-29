Магнуссен: хотел проехать быстрый круг, но команда сказала поберечь двигатель

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана и сообщил, что у него были проблемы с силовой установкой и он был вынужден вернуться в боксы.
«Не до конца понимаю, что случилось, но на моей машине возникли какие-то проблемы с силовой установкой. Вероятно, проблемы с электрикой. Было похоже на неисправность, но надо уточнить. Хотел ещё раз попробовать проехать быстрый круг, но команда сказала вернуться в боксы и поберечь двигатель. Но уже на том круге, что я успел провести, проблемы с болидом начали проявляться, так что я потерял много времени. Неприятно, но у меня ещё есть возможность прорваться вперёд», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.
Кевин Магнуссен показал 18-й результат в основной квалификации Гран-при Азербайджана и не прошёл во второй сегмент.
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