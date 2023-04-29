Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Просто отмените всё это». Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов

«Просто отмените всё это». Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтерских уикендов Формулы-1.

«Просто отмените всё это. Думаю, важнее вернуться к тому, что у нас было, и убедиться, что каждая команда может бороться за победу, это то, к чему мы должны стремиться, а не пытаться реализовать все эти виды искусственного шоу.

Мне показалась скучной сегодняшняя квалификация. Мне нравится, когда у нас только одна квалификация, в которой вы просто выкладываетесь по максимуму, и то, что было вчера, мне понравилось. Но сегодня нам зачем-то пришлось повторить это снова. Ещё одна квалификация? Мне это не нравится.

Это не настоящие гонки, а азартные игры, и я буду более успешен в казино в Лас-Вегасе. Мне нравятся гонки, но то, что делают со спринтами, — это больше для шоу.

Это выглядит так, будто у вас идёт футбольный матч, одна из команд ведёт со счётом 3:0, а вы говорите — давайте откатим счёт до 0:0 и начнём заново. Это просто ненужные вещи», — приводит слова Ферстаппена The Race.

Материалы по теме
Спринт Ф-1: Перес опередил Леклера, Ферстаппен гневается на Расселла за дыру в машине
Спринт Ф-1: Перес опередил Леклера, Ферстаппен гневается на Расселла за дыру в машине
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023