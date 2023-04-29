«Просто отмените всё это». Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтерских уикендов Формулы-1.

«Просто отмените всё это. Думаю, важнее вернуться к тому, что у нас было, и убедиться, что каждая команда может бороться за победу, это то, к чему мы должны стремиться, а не пытаться реализовать все эти виды искусственного шоу.

Мне показалась скучной сегодняшняя квалификация. Мне нравится, когда у нас только одна квалификация, в которой вы просто выкладываетесь по максимуму, и то, что было вчера, мне понравилось. Но сегодня нам зачем-то пришлось повторить это снова. Ещё одна квалификация? Мне это не нравится.

Это не настоящие гонки, а азартные игры, и я буду более успешен в казино в Лас-Вегасе. Мне нравятся гонки, но то, что делают со спринтами, — это больше для шоу.

Это выглядит так, будто у вас идёт футбольный матч, одна из команд ведёт со счётом 3:0, а вы говорите — давайте откатим счёт до 0:0 и начнём заново. Это просто ненужные вещи», — приводит слова Ферстаппена The Race.