Источник: «Феррари» переманила главу отдела аэродинамики «Ред Булл»

Глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Энрико Бальбо покинет австрийскую команду и перейдёт в «Феррари», сообщает Corriere della Sera. Как информирует источник, Бальбо покинет «Ред Булл» в ближайшее время и в следующем сезоне займёт должность в составе итальянской команды.

Пока неизвестно, какую именно должность Бальбо может занять в составе «Феррари».

В «Феррари» продолжаются кадровые перестановки. Так, по ходу текущего сезона Формулы-1 свой пост покинул главный стратег «Скудерии» Иньяки Руэда. Также Давид Санчес, возглавлявший отдел разработки аэродинамики, принял решение продолжить работу в «Макларене».

Напомним, по окончании прошлого сезона «Феррари» также покинул руководитель команды Маттиа Бинотто. Его место занял Фредерик Вассёр.