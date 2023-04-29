Источник: «Феррари» переманила главу отдела аэродинамики «Ред Булл»
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Глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Энрико Бальбо покинет австрийскую команду и перейдёт в «Феррари», сообщает Corriere della Sera. Как информирует источник, Бальбо покинет «Ред Булл» в ближайшее время и в следующем сезоне займёт должность в составе итальянской команды.
Пока неизвестно, какую именно должность Бальбо может занять в составе «Феррари».
В «Феррари» продолжаются кадровые перестановки. Так, по ходу текущего сезона Формулы-1 свой пост покинул главный стратег «Скудерии» Иньяки Руэда. Также Давид Санчес, возглавлявший отдел разработки аэродинамики, принял решение продолжить работу в «Макларене».
Напомним, по окончании прошлого сезона «Феррари» также покинул руководитель команды Маттиа Бинотто. Его место занял Фредерик Вассёр.
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