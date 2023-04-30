Ферстаппен: защищаться на внешней траектории нельзя, потому что в болиде принцесса Джордж?

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла после инцидента в спринте Гран-при Азербайджана.

Между пилотами произошёл контакт, болид Ферстаппена получил повреждения. Однако Расселл сказал, что внутренняя траектория давала ему преимущество.

«Обороняться на внешней траектории запрещено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы. У всех своё мнение, но, на мой взгляд, я дал ему достаточно места, он должен был проехать поворот как обычно. Иногда случаются контакты колёсами. Это тоже не идеально, но дыра в болиде соперника — это серьёзно. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу «проезжай, пожалуйста», но этого не будет», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.