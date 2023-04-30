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«Произошла бы катастрофа». Окон прокомментировал инцидент с фотографами на пит-лейне

«Произошла бы катастрофа». Окон прокомментировал инцидент с фотографами на пит-лейне
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал происшествие в конце гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, когда он поехал на обязательный пит-стоп перед финишем, а на пит-лейн уже выпустили фотокорреспондентов.

«Я подъезжаю на скорости 300 км/ч, потом жёстко торможу в последний момент. И тут я вижу барьеры и людей вокруг. Это сумасшествие. Сегодня мог бы произойти очень серьёзный инцидент. Определённо это стоит обсудить. Мы не хотим видеть подобного.

Мне пришлось притормозить. Я бы не хотел оказаться на месте кого-то в середине этой группы — особенно того, кто ближе к траектории на пит-лейне. Мы ведь подъезжаем на довольно серьёзной скорости.

Если бы я пропустил точку торможения, произошла бы катастрофа», — приводит слова Окона Speedcafe.

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