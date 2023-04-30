Расселл: Ферстаппен навредил себе комментариями обо мне

Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл считает, что лидер сезона, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» навредил своему статусу, сорвавшись на него после спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
Напомним, пилоты столкнулись на первом круге, после чего Ферстаппен в перепалке назвал Расселла «придурком».
«Так или иначе, мне нечего сказать, это был эмоциональный момент для всех. Это был гоночный инцидент. Мне не нужны извинения, но он двукратный чемпион мира, лидирующий в чемпионате. Мне всё равно, а он, вероятно, навредил себе своими комментариями. Макс — очень хороший парень и отличный пилот, но подобные слова излишни», – приводит слова Расселла издание Total Motorsport.
Ранее в интервью Расселл заявил, что не считает себя виновным в этом инциденте.
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