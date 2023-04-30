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Расселл: Ферстаппен навредил себе комментариями обо мне

Расселл: Ферстаппен навредил себе комментариями обо мне
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Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл считает, что лидер сезона, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» навредил своему статусу, сорвавшись на него после спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.

Напомним, пилоты столкнулись на первом круге, после чего Ферстаппен в перепалке назвал Расселла «придурком».

«Так или иначе, мне нечего сказать, это был эмоциональный момент для всех. Это был гоночный инцидент. Мне не нужны извинения, но он двукратный чемпион мира, лидирующий в чемпионате. Мне всё равно, а он, вероятно, навредил себе своими комментариями. Макс — очень хороший парень и отличный пилот, но подобные слова излишни», – приводит слова Расселла издание Total Motorsport.

Ранее в интервью Расселл заявил, что не считает себя виновным в этом инциденте.

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