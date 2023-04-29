Расселл: не буду поднимать ногу с педали только потому, что Ферстаппен — лидер чемпионата

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
«Я был внутри, думаю, любой пилот понимает риск, на который он идёт, находясь снаружи поворота. Я здесь, чтобы сражаться и побеждать, и я не собираюсь поднимать ногу с педали только потому что он лидирует в чемпионате. Я был очень удивлён, что он старался удержаться снаружи. Это городская трасса, и ему есть что терять, гораздо больше, чем мне. Ни одно столкновение, ни один контакт не был преднамеренным, я делал всё возможное, чтобы борьба получилась чистой. Я был удивлён, что он сопротивлялся, потому что я был внутри.
Честно говоря, я удивился, что он так разозлился. Он всё равно финишировал третьим. У него достаточно опыта, чтобы понимать, что, если вы пытаетесь бороться, находясь снаружи, есть риск, что в тебя въедет тот парень, что находится внутри. Не думаю, что что-то было бы иначе, если бы мы поменялись с ним местами и он оказался внутри поворота», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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