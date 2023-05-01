Пиастри: за весь уикенд в Баку я съел только четыре тоста
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что на Гран-при Азербайджана он практически не ел.
«Физически на этом Гран-при было очень тяжело, особенно вчера. Думаю, за весь уикенд я съел около четырёх тостов. Так что мне нужно восстановить питание перед Майами. Это был тяжёлый уикенд, рад его завершению, но сегодня я многое узнал об управлении шинами и тому подобном. Так что мы посмотрим и увидим, что мы можем сделать лучше в следующий раз», — приводит слова Пиастри RaceFans.
Напомним, на Гран-при Азербайджана австралиец показал 11-й результат.
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