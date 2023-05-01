Майк Крак высказался о том, как «Астон Мартин» подошёл к решению проблемы с DRS в Баку

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о продолжающихся проблемах с DRS, которые имели место и на Гран-при Азербайджана. Сообщалось, что механики британской команды поменяли ряд компонентов, чтобы исправить ситуацию, однако система так и не заработала как следует. В качестве временного решения гоночный коллектив использовал специальную смазку.
«Как мы старались исправить проблему? Конкретно сказать не могу, но в какой-то степени это можно сравнить с использованием смазки WD-40. Машина находится в закрытом парке, поэтому мы мало что могли сделать. Мы постарались как следует очистить все поверхности и работали, сохраняя контакт с ФИА. Фактически это было рутинной процедурой. Но в целом, как мне кажется, команда хорошо справилась с этой проблемой», — приводит слова Крака Motorsport.
Напомним, по итогам этапа в Баку Фернандо Алонсо был четвёртым, а Лэнс Стролл — седьмым.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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