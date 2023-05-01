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«Не спрашивайте меня почему». Штайнер оценил шансы на возвращение Бинотто в Ф-1

«Не спрашивайте меня почему». Штайнер оценил шансы на возвращение Бинотто в Ф-1
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о потенциальном возвращении в «Королевские гонки» бывшего руководителя «Феррари» итальянского специалиста Маттиа Бинотто.

«Маттиа проработал в «Феррари» долгое время, если не ошибаюсь, 28 лет. Это была его первая и единственная работа в Формуле-1, поэтому, очевидно, с уходом в таком случае справиться непросто. Но я считаю, что он оправился и теперь смотрит в будущее.

Не знаю, как у него идут дела, но у него наверняка будут возможности. Если вы спросите меня, вернётся ли он, то я скажу «да». Не спрашивайте меня, когда и почему, но я считаю так», – приводит слова Штайнер издание Mirror.

Ранее Ральф Шумахер назвал причину, почему Бинотто не удержался на посту главы «Феррари».

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