«Не спрашивайте меня почему». Штайнер оценил шансы на возвращение Бинотто в Ф-1
Поделиться
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о потенциальном возвращении в «Королевские гонки» бывшего руководителя «Феррари» итальянского специалиста Маттиа Бинотто.
«Маттиа проработал в «Феррари» долгое время, если не ошибаюсь, 28 лет. Это была его первая и единственная работа в Формуле-1, поэтому, очевидно, с уходом в таком случае справиться непросто. Но я считаю, что он оправился и теперь смотрит в будущее.
Не знаю, как у него идут дела, но у него наверняка будут возможности. Если вы спросите меня, вернётся ли он, то я скажу «да». Не спрашивайте меня, когда и почему, но я считаю так», – приводит слова Штайнер издание Mirror.
Ранее Ральф Шумахер назвал причину, почему Бинотто не удержался на посту главы «Феррари».
Комментарии
- 1 мая 2023
-
22:51
-
22:39
-
21:36
-
21:18
-
20:41
-
20:34
-
19:47
-
19:40
-
19:37
-
18:49
-
18:20
-
16:53
-
15:58
-
15:57
-
15:30
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
13:20
-
12:43
-
12:33
-
12:16
-
11:50
-
11:43
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:30
-
09:55
-
00:28
-
00:19
- 30 апреля 2023
-
23:54
-
23:37
Партнерский контент