Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о руководителе итальянской команды Фредерике Вассёре. По мнению Леклера, именно Вассёр сможет вернуть «Феррари» «на вершину».

«У Фредерика хорошее среднесрочное и долгосрочное видение пути, по которому должна идти команда. Я не сомневаюсь, что именно он сможет вернуть «Феррари» на вершину. В ходе своей предыдущей работы он доказал, что знает, какие гайки крутить, чтобы добиться успеха.

Например? На самом деле это трудно описать, не выдав слишком много секретов. Он хорошо понимает, что может работать ещё лучше в отдельных областях. Он постоянно анализирует вещи и подвергает их тщательному рассмотрению», — приводит слова Леклера Bild.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: