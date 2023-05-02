Хорнер рассказал о задаче «Ред Булл» в контексте штрафа за превышение лимита бюджета

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что сейчас задачей команды является создание отрыва от конкурентов. Напомним, из-за перерасхода средств в сезоне-2021 австрийская команда получила дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в нынешнем сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.

«Надёжность будет ключевым фактором. Больше всего мы сейчас сосредоточены на создании буфера, потому что, когда серия вернётся в Европу, я уверен, будут значительные обновления.

В этом году у нас ограниченные возможности для развития, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы попытаться создать разрыв», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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