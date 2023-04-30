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Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 и сократил отставание от Макса Ферстаппена в общем зачёте

У Серхио Переса всё-таки есть шанс на титул в Формуле-1! А вы не верили в Чеко
Дмитрий Захарченко
Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана
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У напарника Ферстаппена есть темп и уверенность в своих силах. Осталось добиться стабильности.

Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана и стал первым гонщиком, которому удалось дважды победить на уличной трассе в Баку. Если быть точнее, то даже два с половиной раза — днём ранее Чеко не было равных в спринте.

Теперь разрыв между двумя лидерами чемпионата сократился до шести очков, а это значит, что в случае победы в следующей гонке в Майами — тоже на уличной трассе! — Серхио гарантированно выйдет в лидеры чемпионата.

Даже после четырёх этапов сезона Перес продолжает оказывать на Ферстаппена прессинг. И пусть Макс по-прежнему остаётся главным фаворитом, Серхио рано сбрасывать со счетов.

Формула-1 2023. Этап 4, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
30 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:32:42.436
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.137
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+21.217
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В Баку Чеко помог сейфти-кар, но есть нюанс

Опередить Ферстаппена на Гран-при Азербайджана Перес смог лишь после схода Ника де Вриса, спровоцировавшего появление сейфти-кара — Макс к тому моменту побывал в боксах, а Серхио повезло сэкономить время на смене резины и выехать с пит-лейна впереди напарника. В то же время объяснять одним лишь везением успех мексиканца было бы несправедливо.

На первом отрезке Чеко лучше напарника справился с износом резины: Ферстаппен быстрее изнашивал резину и уже на девятом круге поехал в боксы. К этому моменту Макс растерял весь отрыв от Переса, который теперь ехал вплотную за напарником. Едва ли Серхио вышел бы вперёд без помощи де Вриса — на изнашивающемся «медиуме» мексиканец терял бы время относительно Ферстаппена на свежем «харде». Но если бы разница в расходе резины оставалась прежней, у Переса в теории был бы шанс прессинговать напарника и с помощью «космической» DRS контратаковать его под финиш.

Ферстаппен лидирует на Гран-при Азербайджана

Ферстаппен лидирует на Гран-при Азербайджана

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Когда автомобиль безопасности ушёл с трассы, а Ферстаппен прошёл Леклера, отрыв Переса составлял лишь 1,2 секунды, но догнать напарника Макс так и не смог. По ходу дистанции у голландца возникли проблемы с балансом, он жаловался на работу дифференциала и торможение двигателем, но это не умаляет темпа Чеко: когда Максу удавалось атаковать и ставить быстрейшие круги, Серхио терял считаные сотые.

Можно предположить, что в отсутствие проблем с машиной Ферстаппен смог бы держаться ближе к напарнику, но он так ни разу и не вышел на дистанцию атаки. И Перес почти наверняка защищался бы так, словно едет свою последнюю гонку. Так же, как это делал бы Макс. Впрочем, гонка уже завершена, и в сравнении с напарником Серхио продемонстрировал отличный темп — вполне заслуженная победа.

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Темп есть, нужна стабильность

В целом Перес в нынешнем сезоне демонстрирует неплохой темп — достаточный, чтобы регулярно оказывать прессинг на Ферстаппена и держаться близко к нему. В Бахрейне Чеко проиграл Максу в квалификации менее полутора десятых секунды и мог ухватиться за шанс побороться с ним, если бы на старте не пропустил Леклера. Позади «Феррари» мексиканец застрял на 12 кругов и отстал от напарника на 10 секунд — на финише их разделили 12.

На трассе в Джидде — к слову, уличной — Серхио провёл превосходный уикенд: выиграл квалификацию (пусть и с совсем небольшим перевесом над Леклером в те же полторы десятые) и в отсутствие напарника, который прорывался после технических проблем в субботу, лидировал почти всю гонку. Отметим, что в Саудовской Аравии Перес тоже стартовал неудачно и пропустил Алонсо. Однако проблемы на старте возникали и у Ферстаппена, так что можно предположить, что это одна из особенностей RB19.

Вылет Переса в квалификации в Мельбурне

Вылет Переса в квалификации в Мельбурне

Фото: twitter.com/f1

По-настоящему провальным у Переса в этом году был лишь этап в Мельбурне, где Чеко вылетел уже в третьем повороте первой попытки Q1 и оказался на старте последним. Мексиканец тогда поспешил обвинить команду, мол, колёса заблокировались сами по себе. Но, по словам экс-пилота Ф-1 Дэвида Култхарда, сохраняющего тесные связи с «Ред Булл», в том эпизоде Серхио тормозил на 20 метров позже Ферстаппена и никак не мог вписаться в поворот.

«После успеха в Джидде он стал слишком самоуверен», — заключил тогда шотландец. Что ж, скорость у Переса есть, уверенности — более чем, осталось подкрепить это стабильностью, и тогда лёгкой жизни у Ферстаппена не будет не только на уличных трассах, но и в целом по ходу сезона.

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Шанс на титул есть

Главным фаворитом сезона по-прежнему остаётся Макс, а шанс, который у Переса может появиться, зависит от того, насколько стабилен будет Серхио и поддержит ли его в этом команда. В гонках бывает всякое, лидеры порой теряют позиции из-за несвоевременно выехавшего сейфти-кара, время от времени горят силовые установки, на обломках пробиваются шины — и что-то из этого может произойти с Ферстаппеном в любой момент.

Если в такие моменты Чеко сможет перехватывать инициативу, борьба за титул будет идти до последней гонки. А там — кто его знает, что произойдёт?

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