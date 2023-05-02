Ральф Шумахер высказался о «Феррари» после выступления команды на Гран-при Азербайджана

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении итальянской команды «Феррари» на Гран-при Азербайджана. Напомним, в Баку Шарль Леклер показал третий результат, а Карлос Сайнс был пятым.

«В Баку «Феррари» вернулась на правильный путь. Благодаря новой структуре руководства они выглядят более последовательными и, прежде всего, более уверенными. Пит-стопы также выглядят лучше. «Феррари» действительно на правильном пути. Однако нужно ещё подождать и посмотреть, как сложится этап в Майами, потому что на той трассе будет совершенно другой уровень прижимной силы. Посмотрим, сможет ли «Феррари» и там действовать так же здорово», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sports Germany.

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