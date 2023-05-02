Ральф Шумахер высказался о «Феррари» после выступления команды на Гран-при Азербайджана

Бывший немецкий пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении итальянской команды «Феррари» на Гран-при Азербайджана. Напомним, в Баку Шарль Леклер показал третий результат, а Карлос Сайнс был пятым.
«В Баку «Феррари» вернулась на правильный путь. Благодаря новой структуре руководства они выглядят более последовательными и, прежде всего, более уверенными. Пит-стопы также выглядят лучше. «Феррари» действительно на правильном пути. Однако нужно ещё подождать и посмотреть, как сложится этап в Майами, потому что на той трассе будет совершенно другой уровень прижимной силы. Посмотрим, сможет ли «Феррари» и там действовать так же здорово», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sports Germany.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 2 мая 2023
-
14:55
-
14:06
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:36
-
12:35
-
12:10
-
11:22
-
11:02
-
10:10
-
00:34
- 1 мая 2023
-
23:46
-
22:51
-
22:39
-
21:36
-
21:18
-
20:41
-
20:34
-
19:47
-
19:40
-
19:37
-
18:49
-
18:20
-
16:53
-
15:58
-
15:57
-
15:30
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
13:20
-
12:43