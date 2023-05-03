В «Ред Булл» показали тизер с новой расцветкой авто перед Гран-при Майами

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» в преддверии Гран-при Майами продемонстрировала расцветку авто. Соответствующий пост-тизер был размещён в социальных сетях гоночного коллектива.

«Прежде чем показать ливрею на Гран-при Майами, оставим здесь это», — говорится в описании к фотографии.

Фото: https://twitter.com/redbullracing

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После четырёх Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 180 очков. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (87 баллов). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 76 очков.

Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее в «Ред Булл» уже намекали на цвета новой ливреи, с которой команда выступит на этапе в Майами.