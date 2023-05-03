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Четвёртая команда подаст заявку на участие в Формуле-1

Четвёртая команда подаст заявку на участие в Формуле-1
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Ещё одна команда подала заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026 — коллектив LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, сообщает RaceFans.

Как сообщает источник, проектом занимается Бенджамин Дьюренд, бывший управляющий директор SMP Racing и BR Engineering, работавший в российской программе в WEC. Ранее Дьюренд входил в число основателей другого проекта команды Формулы-1 — Panthera Asia F1 Team.

Помимо Дьюренда, в программе работают и другие экс-участники проекта «Пантера» — Пол Флеминг, получивший пост руководителя, и Эндрю Пайра, занявший должность коммерческого директора.

В планах команды строительство новой базы в Юго-Восточной Азии, но в первое время машины будут собираться в Европе.

Этот проект — уже четвёртый, подавший заявку на участие в Формуле-1. Ранее свои заявки подали «Андретти», «Хайтек» и «Формула Эквал».

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