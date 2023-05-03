Хуан Пабло Монтойя выступит на трёх этапах чемпионата IMSA в 2023 году
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Команда чемпионата IMSA Rick Ware Racing объявила о заключении контракта с бывшим пилотом Формулы-1 Хуаном Пабло Монтойей.
Колумбийский гонщик выступит в составе экипажа под номером 51 в категории LMP2 на этапах чемпионата на трассах «Лагуна-Сека» (14 мая), «Роуд Америка» (6 августа) и «Индианаполис Мотор Спидвей» (17 сентября).
В сезоне-2022 года Монтойя уже принимал участие в чемпионате IMSA в составе экипажа команды DragonSpeed. В нынешнем сезоне Монтойя также уже участвовал в гонках на выносливость — в Европейской серии Ле-Ман.
Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год, одержав семь побед и 30 раз поднявшись на подиум.
После завершения карьеры в Формуле-1 Монтойя выступал в таких сериях, как NASCAR и IndyCar.
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