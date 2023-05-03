Хуан Пабло Монтойя выступит на трёх этапах чемпионата IMSA в 2023 году

Команда чемпионата IMSA Rick Ware Racing объявила о заключении контракта с бывшим пилотом Формулы-1 Хуаном Пабло Монтойей.

Колумбийский гонщик выступит в составе экипажа под номером 51 в категории LMP2 на этапах чемпионата на трассах «Лагуна-Сека» (14 мая), «Роуд Америка» (6 августа) и «Индианаполис Мотор Спидвей» (17 сентября).

В сезоне-2022 года Монтойя уже принимал участие в чемпионате IMSA в составе экипажа команды DragonSpeed. В нынешнем сезоне Монтойя также уже участвовал в гонках на выносливость — в Европейской серии Ле-Ман.

Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год, одержав семь побед и 30 раз поднявшись на подиум.

После завершения карьеры в Формуле-1 Монтойя выступал в таких сериях, как NASCAR и IndyCar.