Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штурман погибшего гонщика Брина выступит на Ралли Португалии

Штурман погибшего гонщика Брина выступит на Ралли Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший штурман погибшего пилота команды «Хёндэ» Крэйга Брина — ирландец Джеймс Фултон — выступит на Ралли Португалия, сообщает официальный сайт чемпионата мира по ралли. Фултон стартует в экипаже вместе с североирландским гонщиком Крисом Миком в категории WRC-2.

«Это был очень тяжелый момент, но сейчас я чувствую, что готов вернуться. Это непростое решение, но знаю, что Крейг хотел бы именно этого. Мы с ним приняли этот вызов, и я считаю, что лучший способ почтить его память — закончить то, что мы начали вместе», — сказал Фултон.

Брин погиб во время тренировочного заезда перед Ралли Хорватии 13 апреля. Его автомобиль соскользнул с трассы и ударился передней левой частью (со стороны пилота) в деревянный столб. Фултон в аварии не пострадал.

Ралли Португалии пройдёт с 11 по 14 мая.

Материалы по теме
Гонщик погиб на тренировках перед Ралли Хорватии. Это первая за 17 лет смерть в WRC
Гонщик погиб на тренировках перед Ралли Хорватии. Это первая за 17 лет смерть в WRC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023