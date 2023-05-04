Штурман погибшего гонщика Брина выступит на Ралли Португалии

Бывший штурман погибшего пилота команды «Хёндэ» Крэйга Брина — ирландец Джеймс Фултон — выступит на Ралли Португалия, сообщает официальный сайт чемпионата мира по ралли. Фултон стартует в экипаже вместе с североирландским гонщиком Крисом Миком в категории WRC-2.
«Это был очень тяжелый момент, но сейчас я чувствую, что готов вернуться. Это непростое решение, но знаю, что Крейг хотел бы именно этого. Мы с ним приняли этот вызов, и я считаю, что лучший способ почтить его память — закончить то, что мы начали вместе», — сказал Фултон.
Брин погиб во время тренировочного заезда перед Ралли Хорватии 13 апреля. Его автомобиль соскользнул с трассы и ударился передней левой частью (со стороны пилота) в деревянный столб. Фултон в аварии не пострадал.
Ралли Португалии пройдёт с 11 по 14 мая.
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