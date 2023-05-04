«Они потеряют своё имя». Бывший гонщик «Ауди» высказался о решении команды войти в Ф-1

Нидерландский гонщик команды ABT Робин Фряйнс, ранее выступавший за команду «Ауди», высказался по поводу решения немецкой команды войти в Формулу-1. Напомним, новая команда появится в чемпионате с 2026 года.
«То, как они это делают, — я не согласен с этим. Я думаю, что им придётся страдать, когда они войдут в Формулу-1. Они потеряют имя. То, что они создали за все эти годы, они потеряют в течение года. Я не думаю, что это им подходит. Но да, новый босс хочет заниматься Формулой-1», — приводит слова Фряйнса GPblog.
Напомним, о том, что «Ауди» будет сотрудничать с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», стало известно в конце октября прошлого года. В январе стало известно, что «Ауди» выкупила миноритарный пакет акций в Sauber Group.
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