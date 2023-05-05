Перес считает, что обогнал бы Ферстаппена в Баку и без сейфти-кара

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказал мнение, что он в любом случае опередил бы своего партнёра по команде Макса Ферстаппена, даже если бы мексиканцу не помог выезд на трассу сейфти-кара аккурат после пит-стопа Ферстаппена.

«Да, я думаю, что сделал бы это. Ты никогда не знаешь точно, но на первом отрезке гонки, если бы он не поехал на пит-стоп, то я был бы довольно близок к нему с DRS, и у него уже были проблемы с шинами. Так что я думаю, что опередил бы его.

Не думаю, что Макса позвали в боксы, чтобы избежать обгона. Думаю, его позвали, потому что посчитали, что у него проблемы с шинами. Люди позади нас уже тоже совершали пит-стопы. Вероятно, это просто была реакция на остановки других. Они хотят создавать лучшую гоночную стратегию для обеих машин», — приводит слова Переса RaceFans.