«Альфа Таури» дала понять, что штраф за выпуск авто Цуноды на трассу в Баку несправедлив

Инженер «Альфа Таури» Гийом Дезото рассказал, что механики провели тщательный осмотр авто пилота Юки Цуноды во время пит-стопа на спринтерской гонке Гран-при Азербайджана и не обнаружили повреждений подвески. Напомним, «Альфа Таури» была оштрафована за выпуск болида Цуноды, так как стюарды посчитали, что команда выпустила болид в небезопасном состоянии.
«Мы провели большое расследование относительно инцидента в спринтерской гонке и пришли к выводу, что на самом деле, когда Юки заезжал в боксы, никаких повреждений на его болиде не было. Задняя подвеска оказалась повреждена в момент выезда из боксов. Во время пит-стопа мы не смогли увидеть никаких повреждений подвески. Это произошло позже», — приводит слова Дезото Motorsport.
Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:
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