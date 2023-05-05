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«Альфа Таури» дала понять, что штраф за выпуск авто Цуноды на трассу в Баку несправедлив

«Альфа Таури» дала понять, что штраф за выпуск авто Цуноды на трассу в Баку несправедлив
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Инженер «Альфа Таури» Гийом Дезото рассказал, что механики провели тщательный осмотр авто пилота Юки Цуноды во время пит-стопа на спринтерской гонке Гран-при Азербайджана и не обнаружили повреждений подвески. Напомним, «Альфа Таури» была оштрафована за выпуск болида Цуноды, так как стюарды посчитали, что команда выпустила болид в небезопасном состоянии.

«Мы провели большое расследование относительно инцидента в спринтерской гонке и пришли к выводу, что на самом деле, когда Юки заезжал в боксы, никаких повреждений на его болиде не было. Задняя подвеска оказалась повреждена в момент выезда из боксов. Во время пит-стопа мы не смогли увидеть никаких повреждений подвески. Это произошло позже», — приводит слова Дезото Motorsport.

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