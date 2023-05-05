Организаторы ГП Эмилии-Романьи рассказали о судьбе этапа Ф-1 на фоне наводнения в Италии

Гран-при Эмилии-Романьи состоится, несмотря на сильнейшие ливни, которые вызвали наводнения в некоторых регионах на севере Италии. Об этом рассказали организаторы спортивного мероприятия. Город Имола, где проводится гоночный уикенд, также пострадал.

«Мы подтверждаем, что на данный момент штормы, обрушившиеся на наш регион на этой неделе, не привели ни к каким нарушениям состояния трассы и никак не повлияют на само мероприятие», — приводит слова одного из организаторов Гран-при Эмилии-Романьи PlanetF1.

Из-за сильнейших ливней в регионах северной Италии был объявлен максимальный уровень погодной опасности. Проводится поисково-спасательная операция. Несколько человек погибли.

Гран-при Эмилии-Романьи должен пройти с 19 по 21 мая.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: