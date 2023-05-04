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«Альфа Таури» выступила с заявлением в связи с сильнейшим наводнением на севере Италии

«Альфа Таури» выступила с заявлением в связи с сильнейшим наводнением на севере Италии
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» сделала заявление в связи с сильнейшими ливнями, которые обрушились на северные регионы Италии. В регионе сейчас объявлен максимальный уровень погодной опасности. Проводится поисково-спасательная операция. Несколько человек погибли.

«Город Фаэнца, где находится наша база, а также другие районы региона Эмилия-Романья пострадали от сильнейшего ливня. Это привело к большому наводнению, которое повлекло гибель двух человек, а также нанесло серьёзный ущерб некоторым частям Фаэнцы и прилегающим районам. Стихийное бедствие также затронуло некоторых наших сотрудников, и в это тяжёлое время наши мысли с ними, как и со всеми пострадавшими», — говорится в заявлении «Альфа Таури».

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