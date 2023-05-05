Вольф: об обновлениях для Имолы говорят так, будто с ними мы обгоним «Ред Булл» на круг
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об обновлениях болида немецкой команды, которые она собирается привезти в Имолу.
«Я должен немного снизить ожидания. Об этих обновлениях так много говорят, что, похоже, ожидают, будто с их помощью мы обойдём «Ред Булл» на один круг. Но нет, мы привезём в Имолу новую переднюю подвеску, а также сопутствующие обновления в области аэродинамики и новое днище. Правда, из-за ограничений бюджета невозможно создать новое шасси в текущем сезоне. Если бы обновления были бесплатными, то мы бы привезли их вдвое больше», — приводит слова Вольфа Formel1.
После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 76 очками.
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