Вольф: об обновлениях для Имолы говорят так, будто с ними мы обгоним «Ред Булл» на круг

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об обновлениях болида немецкой команды, которые она собирается привезти в Имолу.

«Я должен немного снизить ожидания. Об этих обновлениях так много говорят, что, похоже, ожидают, будто с их помощью мы обойдём «Ред Булл» на один круг. Но нет, мы привезём в Имолу новую переднюю подвеску, а также сопутствующие обновления в области аэродинамики и новое днище. Правда, из-за ограничений бюджета невозможно создать новое шасси в текущем сезоне. Если бы обновления были бесплатными, то мы бы привезли их вдвое больше», — приводит слова Вольфа Formel1.

После четырёх этапов текущего сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 76 очками.