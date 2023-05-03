Вольф высказался о целях обновлений машины «Мерседеса» в Имоле

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о цели пакета обновлений машины W14.

«Наша цель — Имола. Нам лучше оправдать все ожидания, потому что мы так много говорили об обновлениях. Но когда мы выпустим их на трассу, мы вряд ли догоним «Ред Булл». Но думаю, это даст нам хорошую базу.

Для нашего болида важна управляемость, не просто прижимная сила. Мы могли бы добавить прижимной силы, но тогда машина была бы слишком низкой и жёсткой. На записях с бортовых камер «Ред Булл» вы можете видеть, как их болиды едва движутся на прямых, неровности не ощущаются, они стабильны. Остальные же машины кажутся сложными в управлении.

Думаю, мы сможем преодолеть отставание от «Ред Булл», если разработаем правильную платформу для дальнейшего развития. Дело не в том, чтобы добавить десяток пунктов прижимной силы. Нам нужно дать гонщикам сбалансированный болид, и это поможет нам наверстать упущенное», — приводит слова Вольфа F1i.