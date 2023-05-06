Ник Кэссиди выиграл гонку Формулы-Е на трассе Гран-при Монако Ф-1

Новозеландский пилот команды Envision Ник Кэссиди выиграл девятый этап Формулы-Е сезона-2022/2023, состоявшийся на уличной трассе в Монте-Карло, которая ежегодно принимает Гран-при Монако Формулы-1. Для Кэссиди это уже вторая подряд и третья в Формуле-Е победа.

С поул-позиции в гонке стартовал Джейк Хьюз из Neom McLaren, но после первого взятия Attack Mode британец откатился в трафик и выпал из борьбы за победу. К середине дистанции инициативу перехватил гонщик Кэссиди, которого вплоть до финиша прессинговал другой новозеландец — Митч Эванс из Jaguar. На 16-м круге Эвансу даже удалось опередить лидера гонки, но вскоре Митч пропустил контратаку и остался вторым.

Дуэль двух гонщиков завершилась досрочно из-за столкновения Сэма Бёрда и Нико Мюллера в первом повороте. От удара машину Мюллера отбросило в стену, после чего швейцарец не смог продолжить движение, а судьям пришлось нейтрализовать заезд автомобилем безопасности. Гонка в итоге финишировала в режиме жёлтых флагов.

Третьим, позади Кэссиди и Эванса, финишировал Джейк Деннис из команды Andretti, на четвёртой строчке расположился Саша Фенестраз, опередивший Джейка Хьюза, а шестое место занял Дэн Тиктум, поучаствовавший в двух столкновениях по ходу гонки. Далее в топ-10 расположились три экс-пилота Формулы-1: Жан-Эрик Вернь, Себастьен Буэми и Стоффель Вандорн.

Формула-Е. Монте-Карло (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Envision) — 29 кругов.

2. Митч Эванс (Jaguar) +0,390 сек.

3. Джейк Деннис (Andretti) +1,017.

4. Саша Фенестраз (Nissan) +2,148.

5. Джейк Хьюз (McLaren) +2,788.

6. Дэн Тиктум (Nio 333) +3,368.

7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,374.

8. Себастьен Буэми (Envision) +4,783.

9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +5,394.

10. Сэм Бёрд (Jaguar) +6,469.

Победа в Монако позволила Кэссиди опередить в общем зачёте Паскаля Верляйна, который возглавлял генеральную классификацию со второго этапа. В Монте-Карло Верляйн стартовал лишь с 12-й позиции и не смог прорваться в топ-10, заняв на финише 11-е место. Паскаль теперь уступает Кэссиди 21 балл. На третью позицию поднялся Джейк Деннис, Митч Эванс вышел на четвёртую строчку, а Жан-Эрик Вернь откатился на пятое место.

Общий зачёт (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Envision) — 121 очко.

2. Паскаль Верляйн (Porsche) — 100.

3. Джейк Деннис (Andretti) — 96.

4. Митч Эванс (Jaguar) — 94.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 87.

6. Антонио Феликс да Кошта (Porsche) — 68.

7. Сэм Бёрд (Jaguar) — 63.

8. Себастьен Буэми (Envision) — 61.

9. Джейк Хьюз (McLaren) — 45.

10. Рене Раст (McLaren) — 40.

Следующий этап Формулы-Е пройдёт 3–4 июня в Джакарте.