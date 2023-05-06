Ник Кэссиди выиграл гонку Формулы-Е на трассе Гран-при Монако Ф-1

Новозеландский пилот команды Envision Ник Кэссиди выиграл девятый этап Формулы-Е сезона-2022/2023, состоявшийся на уличной трассе в Монте-Карло, которая ежегодно принимает Гран-при Монако Формулы-1. Для Кэссиди это уже вторая подряд и третья в Формуле-Е победа.
С поул-позиции в гонке стартовал Джейк Хьюз из Neom McLaren, но после первого взятия Attack Mode британец откатился в трафик и выпал из борьбы за победу. К середине дистанции инициативу перехватил гонщик Кэссиди, которого вплоть до финиша прессинговал другой новозеландец — Митч Эванс из Jaguar. На 16-м круге Эвансу даже удалось опередить лидера гонки, но вскоре Митч пропустил контратаку и остался вторым.
Дуэль двух гонщиков завершилась досрочно из-за столкновения Сэма Бёрда и Нико Мюллера в первом повороте. От удара машину Мюллера отбросило в стену, после чего швейцарец не смог продолжить движение, а судьям пришлось нейтрализовать заезд автомобилем безопасности. Гонка в итоге финишировала в режиме жёлтых флагов.
Третьим, позади Кэссиди и Эванса, финишировал Джейк Деннис из команды Andretti, на четвёртой строчке расположился Саша Фенестраз, опередивший Джейка Хьюза, а шестое место занял Дэн Тиктум, поучаствовавший в двух столкновениях по ходу гонки. Далее в топ-10 расположились три экс-пилота Формулы-1: Жан-Эрик Вернь, Себастьен Буэми и Стоффель Вандорн.
Формула-Е. Монте-Карло (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Envision) — 29 кругов.
2. Митч Эванс (Jaguar) +0,390 сек.
3. Джейк Деннис (Andretti) +1,017.
4. Саша Фенестраз (Nissan) +2,148.
5. Джейк Хьюз (McLaren) +2,788.
6. Дэн Тиктум (Nio 333) +3,368.
7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,374.
8. Себастьен Буэми (Envision) +4,783.
9. Стоффель Вандорн (DS Penske) +5,394.
10. Сэм Бёрд (Jaguar) +6,469.
Победа в Монако позволила Кэссиди опередить в общем зачёте Паскаля Верляйна, который возглавлял генеральную классификацию со второго этапа. В Монте-Карло Верляйн стартовал лишь с 12-й позиции и не смог прорваться в топ-10, заняв на финише 11-е место. Паскаль теперь уступает Кэссиди 21 балл. На третью позицию поднялся Джейк Деннис, Митч Эванс вышел на четвёртую строчку, а Жан-Эрик Вернь откатился на пятое место.
Общий зачёт (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Envision) — 121 очко.
2. Паскаль Верляйн (Porsche) — 100.
3. Джейк Деннис (Andretti) — 96.
4. Митч Эванс (Jaguar) — 94.
5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 87.
6. Антонио Феликс да Кошта (Porsche) — 68.
7. Сэм Бёрд (Jaguar) — 63.
8. Себастьен Буэми (Envision) — 61.
9. Джейк Хьюз (McLaren) — 45.
10. Рене Раст (McLaren) — 40.
Следующий этап Формулы-Е пройдёт 3–4 июня в Джакарте.
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