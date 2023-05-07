«Не следует начинать попытки позади Леклера». Марко недоволен тактикой «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что стратегам команды следовало раньше выпустить Макса Ферстаппена на вторую попытку в решающем сегменте квалификации Гран-при Майами.

«С Максом всё сложилось очень неудачно. На первой попытке он вышел из поворота слишком широко. После такого, полагаю, нам следовало выпустить его во второй раз раньше. У нас была для этого должная скорость. Нам не следовало ждать, пока состояние трассы станет ещё лучше. По крайней мере место на одном из двух первых рядов мы бы гарантированно завоевали бы. Если говорить саркастически, то не следует начинать свои попытки позади Леклера.

Понятно, что люди хотят всё сделать оптимально, а чем позже ты выезжаешь, тем лучше трасса. Однако в нашем случае, полагаю, это решение не было верным", — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на немецкий Sky.