Судьи объяснили, почему не стали наказывать Магнуссена и Хэмилтона

Стюарды Гран-при Майами Формулы-1 завершили расследование опасного инцидента, произошедшего в первом сегменте квалификации между датским пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в 17-м повороте, когда семикратному чемпиону мира пришлось резко сместиться вправо.

Судьи решили не наказывать никого из гонщиков. Стюарды обратили внимание, что никто из пилотов не находился на быстром круге, а значит, не помешал друг другу. При этом Магнуссен ехал медленно из-за такой же медленной машины впереди, так что судьи не посчитали пилотаж гонщика «Хааса» опасным.

В квалификации Гран-при Майами Кевин Магнуссен показал четвёртый результат, а Льюис Хэмилтон стал только 13-м.