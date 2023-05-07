Пиастри назвал главную причину провала «Макларена» в Майами

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Майами и назвал главные причины провальных результатов.

«В начале сессии я был немного удивлён тем, что трасса не была быстрой по сравнению с концом третьей практики. Независимо от этого, я думаю, что мы боролись за темп на протяжении всей сегодняшней сессии. Это очень, очень близко. Весь год была одна и та же история — каждый уикенд у нас есть шанс оказаться как в первом сегменте, так и в третьем. Сегодня мы, к сожалению, оказались в конце. Это был тяжёлый день.

Нам немного сложно в таких жарких условиях. В целом, нет какого-то одного места, где мы испытываем серьёзные трудности, это просто маленькие кусочки повсюду. Вчерашняя вторая практика выглядела более обнадёживающей. Возможно, наша топливная нагрузка или режим работы двигателя были немного лучше, чем у других в тот момент.

Нам нужно понять, почему мы испытываем больше трудностей на жаре. Очевидно, что температура здесь сильно отличается от температуры в Баку. Я думаю, что среди отличий можно выделить другой тип асфальта и больше длинных поворотов, всё это влияет на наш темп», — приводит слова Норриса Speedcafe.

Напомним, в квалификации Гран-при Майами Пиастри занял 19-е место и не смог выйти во второй сегмент.