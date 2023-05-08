Хорнер объяснил, почему для Ферстаппена выбрали более удачную тактику, чем для Переса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение команды, согласно которому Серхио Перес стартовал на шинах «медиум», а Макс Ферстаппен — на «харде». Второй вариант оказался по итогам Гран-при Майами Формулы-1 более удачным.
«Старт Макса на „харде“ означал больший риск. Наши подсчёты подсказывали, что с такой тактикой гонка будет хуже. Но он бы отыграться за счёт потенциального выезда сейфти-кара. И его команда инженеров сделала такой выбор.
Старт на «медиуме» в теории был лучше. Но если честно, то при темпе, который был у Серхио, не имело значения, стартовал бы он на «софте», «медиуме» или «харде».
Ключевой частью гонки стал момент с 20-го по 42-й круги с темпом Макса на изношенных шинах. В тот момент он сумел соответствовать скорости Чеко и даже ехать лучше. Перес знал, что ему нужно 19,8 секунды, чтобы Макс остался позади, но, проведя до пит-стопа столь долгий отрезок, Ферстаппену было легко совершить обгон", — приводит слова Хорнера GPBlog.
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