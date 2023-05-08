Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер объяснил, почему для Ферстаппена выбрали более удачную тактику, чем для Переса

Хорнер объяснил, почему для Ферстаппена выбрали более удачную тактику, чем для Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение команды, согласно которому Серхио Перес стартовал на шинах «медиум», а Макс Ферстаппен — на «харде». Второй вариант оказался по итогам Гран-при Майами Формулы-1 более удачным.

«Старт Макса на „харде“ означал больший риск. Наши подсчёты подсказывали, что с такой тактикой гонка будет хуже. Но он бы отыграться за счёт потенциального выезда сейфти-кара. И его команда инженеров сделала такой выбор.

Старт на «медиуме» в теории был лучше. Но если честно, то при темпе, который был у Серхио, не имело значения, стартовал бы он на «софте», «медиуме» или «харде».

Ключевой частью гонки стал момент с 20-го по 42-й круги с темпом Макса на изношенных шинах. В тот момент он сумел соответствовать скорости Чеко и даже ехать лучше. Перес знал, что ему нужно 19,8 секунды, чтобы Макс остался позади, но, проведя до пит-стопа столь долгий отрезок, Ферстаппену было легко совершить обгон", — приводит слова Хорнера GPBlog.

Материалы по теме
«Ред Булл» притормозил Переса? Конкурент Ферстаппена лишился шанса возглавить чемпионат
«Ред Булл» притормозил Переса? Конкурент Ферстаппена лишился шанса возглавить чемпионат
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023