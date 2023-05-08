Пилоты NASCAR Cup Series подрались после финиша гонки в Канзасе

Пилоты NASCAR Cup Series Ноа Грэгсон и Росс Честейн подрались после гонки AdventHealth 400, которая стала 12-м этапом NASCAR Cup Series сезона-2023. По ходу заезда между ними произошёл небольшой контакт, и Грэгсон остался недоволен борьбой Честейна. Он подошёл к сопернику обсудить инцидент, после чего между пилотами завязалась драка. Гонщиков разняли стоявшие поблизости представители команд.

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Победу в Канзас-Сити с помощью контакта с соперником завоевал пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин, для которого она стала первой в этом году и 49-й в карьере.

На последних кругах заезд возглавлял Кайл Ларсон из Hendrick Motorsports, однако за 14 кругов до финиша он коснулся стены и позволил Хэмлину сократить отрыв. Борьба двух лидеров продолжалась вплоть до последнего круга, и в какой-то момент машину Ларсона повело на внешней траектории, он коснулся стены и потерял темп. Хэмлин шёл позади и на задней прямой подтолкнул соперника в задний бампер, после чего «Шевроле» Кайла ещё сильнее ударилась об отбойник и откатилась на второе место.

Хэмлин в итоге вышел вперёд и пересёк линию финиша на секунду раньше Ларсона, занявшего второе место. Третьим гонку закончил партнёр Ларсона по Hendrick Motorsports Уильям Байрон, четвёртое место занял Бубба Уоллас из принадлежащей Майклу Джордану и Денни Хэмлину команды 23XI Racing, а топ-5 замкнул Росс Честейн.

NASCAR Cup Series. AdventHealth 400, Канзас-Сити (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.

2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,307 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +4,301.

4. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +4,677.

5. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +5,473 сек.

6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +5,988.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,426.

8. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,444.

9. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +8,132.

10. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +9,692.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Goodyear 400 — пройдёт на овале в Дарлингтоне 14 мая.