Пилоты NASCAR Cup Series подрались после финиша гонки в Канзасе

Пилоты NASCAR Cup Series Ноа Грэгсон и Росс Честейн подрались после гонки AdventHealth 400, которая стала 12-м этапом NASCAR Cup Series сезона-2023. По ходу заезда между ними произошёл небольшой контакт, и Грэгсон остался недоволен борьбой Честейна. Он подошёл к сопернику обсудить инцидент, после чего между пилотами завязалась драка. Гонщиков разняли стоявшие поблизости представители команд.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR
Победу в Канзас-Сити с помощью контакта с соперником завоевал пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин, для которого она стала первой в этом году и 49-й в карьере.
На последних кругах заезд возглавлял Кайл Ларсон из Hendrick Motorsports, однако за 14 кругов до финиша он коснулся стены и позволил Хэмлину сократить отрыв. Борьба двух лидеров продолжалась вплоть до последнего круга, и в какой-то момент машину Ларсона повело на внешней траектории, он коснулся стены и потерял темп. Хэмлин шёл позади и на задней прямой подтолкнул соперника в задний бампер, после чего «Шевроле» Кайла ещё сильнее ударилась об отбойник и откатилась на второе место.
Хэмлин в итоге вышел вперёд и пересёк линию финиша на секунду раньше Ларсона, занявшего второе место. Третьим гонку закончил партнёр Ларсона по Hendrick Motorsports Уильям Байрон, четвёртое место занял Бубба Уоллас из принадлежащей Майклу Джордану и Денни Хэмлину команды 23XI Racing, а топ-5 замкнул Росс Честейн.
NASCAR Cup Series. AdventHealth 400, Канзас-Сити (топ-10):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.
2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,307 сек.
3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +4,301.
4. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +4,677.
5. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +5,473 сек.
6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +5,988.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,426.
8. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,444.
9. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +8,132.
10. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +9,692.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Goodyear 400 — пройдёт на овале в Дарлингтоне 14 мая.
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