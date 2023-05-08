Тото Вольф выразил сомнение, что после грядущих обновлений «Мерседес» резко прибавит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об обновлениях, которые команда собирается приготовить к Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле состоится с 19 по 21 мая.
«За 15 лет работы в Формуле-1 я ни разу не видел, чтобы после обновлений производительность вдруг вырастала на полсекунды. Так что я очень сомневаюсь, что это произойдёт и в этот раз. Однако ожидаю, что мы разберёмся в некоторых моментах, которые раньше не понимали», — приводит слова Вольфа Crash.net.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка).
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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