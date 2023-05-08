Джордж Расселл: продолжаю задаваться вопросом, а показывает ли «Ред Булл» свой максимум?

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о выступлении команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. После пяти Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 224 очка. У идущей на втором месте британской команды «Астон Мартин» 102 балла. Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 96 очков.

«Ред Булл» так далеко от всех нас, что я продолжаю задаваться вопросом, а показывают ли они свой максимум или у них припрятано что-то ещё в рукаве? Думаю, со спортивной точки зрения это нехорошо. Но, конечно, стоит поздравить их с такой хорошей работой», — приводит слова Расселла GrandPX.news.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

Ранее Расселл высказался о глобальном обновлении болида «Мерседеса».