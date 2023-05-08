Туррини: мне было физически больно смотреть, как Леклер борется с Магнуссеном в Майами

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини подвёл итоги выступления «Феррари» на Гран-при Майами, прошедшем на минувших выходных США. Напомним, Леклер стал седьмым, Сайнс – пятым.

«Такая «Феррари» расстраивает. Клянусь, мне было физически больно смотреть, как Леклер борется с Магнуссеном на протяжении практически всей гонки.

Когда Сайнс получил штраф за превышение скорости на пит-лейне, я решил, что так он выместил своё разочарование темпом на трассе. Очевидно, на данный момент невероятные «обновления» попросту не работают. Во Флориде «Феррари» была четвёртой, уступив «Астон Мартин» и «Мерседесу».

Я не жду, что «Феррари» опередит «Ред Булл». Знаю, что это невозможно. Но команда не должна уступать Астон Мартину» и «Мерседесу», – написал Туррини в рамках своей колонки.