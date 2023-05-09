«Берни, прости, мы всё… того». Попов и Фабричнова раскритиковали рэп-клип об Ф-1

Известные российские комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова раскритиковали клип Formula в исполнении американских исполнителей will.i.am и Lil Wayne. Премьера клипа состоялась во время Гран-при Майами.
«Постер был первым актом. Презентация пилотов перед стартом — вторым. И вот, через паузу, – контрольный в голову Формуле-1. Её новый официальный клип. Берни, прости, как говорится, мы всё… того…
П.С. Смотреть целиком, дабы проникнуться полностью», — написал Попов в своём телеграм-канале.
«Не хотелось постить это в своём канале, но, как говорится, не могу молчать. Ну это же просто кошмарная безвкусица. Это не Формула-1. Никакого отношения к сложному, красивому, в чём-то даже эстетскому виду автоспорта это не имеет. И дело даже не в том, что я не люблю рэп. Это же совсем другая культура, эстетика и вообще другой образ жизни», — написала Фабричнова у себя в телеграм-канале.
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