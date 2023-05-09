Оруджев — о подсказках Алонсо Строллу: с точки зрения гонщика выглядит странно

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев рассказал о своём отношении к тому, что пилот «Астон Мартин Фернандо Алонсо подсказывает своему товарищу по команде Лэнсу Строллу.

«С точки зрения гонщика выглядит, конечно, странно. Представьте, чтобы Окон давал советы Гасли по балансу тормозов. Правильно, такого не представить. Но понятно, что «Астон Мартин» — это проект Стролла. Поэтому ты крутой, можешь ехать впереди, но напарника тоже затяни наверх. Не результатом, так такими «командными действиями», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».