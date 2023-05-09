Мазепин: сегодня наша память соединяет несколько поколений и миллионы семей

Российский экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил Дню Победы.

«Сегодня наша память соединяет несколько поколений и миллионы семей. С 9 Мая!» — написал Мазепин.

Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Из-за санкций Никите запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, Никите запрещено въезжать на территорию Великобритании, что, по словам адвоката, снижает его шансы на получение места в Формуле-1 в 2024 году.

При этом юристы, представляющие Министерство иностранных дел Великобритании, утверждают, что Мазепин всё ещё может вести переговоры с командами Формулы-1 с действующими санкциями.