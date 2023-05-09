«Мерседес» пытался переманить Эдриана Ньюи до того, как он продлил контракт с «Ред Булл»
Поделиться
«Мерседес» пытался переманить технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи незадолго до того, как он подписал новый контракт с австрийским гоночным коллективом, сообщает F1-Insider.
По информации источника, с Ньюи связывалась бывшая сотрудница «Ред Булл», которая сейчас работает одной из ассистенток руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Однако Ньюи отклонил предложенную сделку и подписал новый многолетний контракт с «Ред Булл».
Ранее информацию о подписании нового соглашения подтвердил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.
Эдриан Ньюи перешёл в «Ред Булл» из «Макларена» в 2005 году и был назначен главой технического отдела команды. Он продолжит работу на этой должности и будет контролировать новое подразделение силовых агрегатов.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2023
-
18:39
-
17:27
-
16:09
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:22
-
14:20
-
13:20
-
12:52
-
12:35
-
12:29
-
12:04
-
11:46
-
11:27
-
11:04
-
10:35
-
09:52
-
00:32
- 8 мая 2023
-
23:20
-
23:12
-
22:32
-
21:33
-
20:44
-
20:37
-
19:19
-
19:00
-
18:29
-
16:37
-
15:00
-
14:06
-
13:39
-
13:09
-
12:53
Партнерский контент