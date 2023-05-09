«Мерседес» пытался переманить Эдриана Ньюи до того, как он продлил контракт с «Ред Булл»

«Мерседес» пытался переманить технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи незадолго до того, как он подписал новый контракт с австрийским гоночным коллективом, сообщает F1-Insider.

По информации источника, с Ньюи связывалась бывшая сотрудница «Ред Булл», которая сейчас работает одной из ассистенток руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Однако Ньюи отклонил предложенную сделку и подписал новый многолетний контракт с «Ред Булл».

Ранее информацию о подписании нового соглашения подтвердил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

Эдриан Ньюи перешёл в «Ред Булл» из «Макларена» в 2005 году и был назначен главой технического отдела команды. Он продолжит работу на этой должности и будет контролировать новое подразделение силовых агрегатов.