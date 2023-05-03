В «Ред Булл» подтвердили информацию о новом контракте с Ньюи

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил информацию о новом контракте команды с техническим директором Эдрианом Ньюи.
«Продление контракта с Эдрианом Ньюи показывает, что мы продолжаем развивать преемственность и что у нас очень приятная рабочая атмосфера.
Эдриан работает с нами уже 17 лет, и хотя это не пожизненный контракт, он всегда получал и будет получать привлекательные предложения от конкурентов. Но я надеюсь и ожидаю, что он завершит карьеру у нас», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды «Ред Булл» в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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