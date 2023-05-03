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В «Ред Булл» подтвердили информацию о новом контракте с Ньюи

В «Ред Булл» подтвердили информацию о новом контракте с Ньюи
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил информацию о новом контракте команды с техническим директором Эдрианом Ньюи.

«Продление контракта с Эдрианом Ньюи показывает, что мы продолжаем развивать преемственность и что у нас очень приятная рабочая атмосфера.

Эдриан работает с нами уже 17 лет, и хотя это не пожизненный контракт, он всегда получал и будет получать привлекательные предложения от конкурентов. Но я надеюсь и ожидаю, что он завершит карьеру у нас», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Ньюи продолжит работу в качестве главного технического директора, контролируя прогресс команды «Ред Булл» в Формуле-1 и новое подразделение силовых агрегатов.

Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.

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