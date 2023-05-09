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Марко: Вольф не уверен в том, что его люди справятся с проблемами с болидом

Марко: Вольф не уверен в том, что его люди справятся с проблемами с болидом
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слухи о том, что представители «Мерседеса» контактировали с техническим директором австрийцев Эдрианом Ньюи и пытались переманить его в свою команду.

«Судя по всему, господин Вольф не совсем уверен в том, что его люди смогут справиться с проблемами с болидом», — приводит слова Марко F1-Insider.

Ранее сообщалось, что Эдриан Ньюи продлил контракт с «Ред Булл» и продолжит работать на посту технического директора команды.

По ходу Гран-при Майами в минувшие выходные руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал болид команды и заявил, что не понимает, почему машине не хватает скорости.

После пяти этапов нового сезона Формулы-1 в Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл». В активе австрийской команды 224 очка. «Мерседес» идёт третьим, набрав 96 очков.

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