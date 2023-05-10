Хорнер отреагировал на обвинение, что из-за «Ред Булл» в Майами Перес «ехал вслепую»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что оба пилота команды, Макс Ферстаппен и Серхио Перес, получали информацию в одинаковом объёме на Гран-при Майами. Ранее обозреватель Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказал мнение, что Пересу «Ред Булл» предоставил меньше данных. Напомним, Ферстаппен, начинавший гонку на шинах «хард», отправился на свой единственный пит-стоп на 45-м круге. Перес начинал заезд на «медиуме» и сделал пит-стоп на 21-м круге. По словам Дэвидсона, Пересу почти не сообщали об отрыве Ферстаппена перед пит-стопом Макса.
«Я думаю, тут какое-то недопонимание. Чеко всё прекрасно понимал. Перес знал про значение в 19,8 секунды, про то, что Макса нужно держать внутри этого отрыва. Чеко знал, что Макс позади, потому что он смог удержать отставание в 16 секунд, то есть был бы после пит-стопа в трёх секундах впереди», — приводит слова Хорнера Racer.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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