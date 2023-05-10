«Астон Мартин» близок к соглашению с «Хондой»

Японский производитель двигателей «Хонда» в скором времени должен начать сотрудничество с «Астон Мартин» для совместного проекта с сезона Формулы-1 в 2026 году. Об этом сообщает The Race.
В конце прошлого года «Хонда» проявила свой интерес к новым правилам в ФИА и получила предложения от нескольких команд о сотрудничестве.
Новый проект японской команды нуждался в новом партнёре, когда стало известно, что «Ред Булл» будет работать с «Фордом» над новым собственным двигателем Формулы-1 к 2026 году.
Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей, которые будут поставлять двигатели в сезоне-2026 Формулы-1. В их список вошли «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл Форд» и «Хонда».
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