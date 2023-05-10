Брандл назвал лучшего пилота Гран-при Майами. Это не Ферстаппен и не Алонсо

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл считает выступление пилота «Хааса» Кевина Магнуссена лучшим на Гран-при Майами.
«Кевин Магнуссен, мой пилот дня, стартовал замечательным четвёртым на родине своей команды и финишировал 10-м в агрессивном стиле. Также он постоянно контратаковал Шарля Леклера», — приводит слова Брандла Sky Sports.
Гран-при Майами. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +5,384.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +26,305.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +33,229.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +42,511.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,249.
7. Шарль Леклер («Феррари») +52,998.
8. Пьер Гасли («Альпин») +55,670.
9. Эстебан Окон («Альпин») +58,123.
10 Кевин Магнуссен («Хаас») +1.02,945.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.04,309.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.04,754.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.11,637.
14. Александер Албон («Уильямс») +1.12,861.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.14,950.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.18,440.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,717.
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.28,949.
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
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