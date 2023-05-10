Марк Маркес примет участие в Гран-при Франции MotoGP после пропуска трёх этапов

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес примет участие в Гран-при Франции.

Для пилота это будет всего лишь второй этап в сезоне-2023 после стартового Гран-при Португалии, на котором гонщик получил травму.

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. Недавнее клиническое обследование Марка показало, что его восстановление проходит удовлетворительно, однако из-за характера перелома медицинская бригада вместе с самим гонщиком приняла решение отложить его возвращение в строй.

Напомним, за аварию на Гран-при Португалии Маркес также получил наказание в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины. Позже стало известно, что из-за того, что этот этап гонщик пропустит, наказание будет перенесено на следующий этап.

Позже суд решил аннулировать применение санкции, наложенной на Марка Маркеса Коллегией стюардов MotoGP. Таким образом, Марку Маркесу разрешено участвовать в следующей гонке. Он сможет принять в ней участие без каких-либо дополнительных санкций.