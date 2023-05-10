Экс-пилот Формулы-1: если бы в Риккардо кто-нибудь верил, то его бы уже взяли в команду

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался по поводу шансов гонщиков Мика Шумахера и Даниэля Риккардо на возвращение в чемпионат.

«У Мика больше шансов, чем у Даниэля Риккардо. Риккардо покинул «Макларен» не самым позитивным образом. Если бы кто-то всё ещё верил в него, то его бы уже взяли. Этого не произошло.

Мику тяжело. Из-за того, что здоровье его отца подорвано, он не может направлять его и разделять с ним радость от достижений. Было много людей, которые помогали Мику на протяжении многих лет, но я думаю, что это та ситуация, когда он хотел бы, чтобы его отец был рядом с ним. И всё же Мик блестяще справился с ситуацией. Было так много внимания со стороны СМИ просто потому, что он сын легендарного гонщика.

Мик постоянно в «Хаасе» находился под чертовски сильным давлением, может ли это повлиять на него? Возможно. Достаточно ли он сделал, когда противостоял Кевину Магнуссену? Вероятно, нет. Вот почему у него ничего не получилось. Он не создал для себя такой возможности, чтобы продолжить карьеру гонщика. Но всё ещё есть шанс, что возможность откроется и он получит ту единственную гонку, как это было с Ником де Врисом, которая заставит людей восхититься им», — приводит слова Херберта RaceFans.