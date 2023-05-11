Леклер объяснил, в чём новый болид «Феррари» стал хуже по сравнению с прошлым сезоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о слабых сторонах болида «Скудерии» в нынешнем сезоне, в частности обратив внимание на то, что машина чересчур чувствительна к порывам ветра.

«Мы не знаем, что будет происходить с машиной после того, как перейдём на другой комплект шин, не знаем, как она отреагирует, как шины будут работать на покрытиях разного типа. Очень сложно быть в себе уверенным при этом. Можно наверняка сказать и то, что машина стала заметно чувствительнее к порывам ветра. Намного хуже, чем в прошлом году. Мы работаем над решением этой проблемы. Порой кажется, что мы можем сделать шаг вперёд, но выясняется, что это не так», — цитирует Леклера Racingnews365.

Леклер в нынешнем сезоне набрал 34 очка за пять этапов и располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов.