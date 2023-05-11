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Албон: реальность такова, что «Уильямс» занимает 9-10-е место по скорости

Албон: реальность такова, что «Уильямс» занимает 9-10-е место по скорости
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о результате Гран-при Майами, который прошёл в выходные, и признался, что сейчас болид команды уступает конкурентам по скорости.

«У нас просто не было темпа и мы пробовали разные варианты. Я считаю, что наша машина сейчас занимает 9-10-е место по скорости в пелотоне, такова реальность. Мы просто стараемся выжать максимум на каждом этапе, и там, где шины сильно нагреваются и начинают изнашиваться, начинают проявляться слабые стороны машины. Так было в Майами. И сам я в этой гонке был медленным в седьмом повороте. Если проходить его медленно, то не попадаешь в зону DRS», — цитирует Албона Speedcafe.

Алекс Албон после четырёх этапов Гран-при текущего сезона набрал одно очко и располагается на 18-м месте. Его напарник Логан Сарджент не набрал ни одного очка.

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